كرم: مخالفة القوانين لا تبرر مخالفات اخرى

أكد امين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "مخالفة القوانين لا تبرر مخالفات اخرى، والتهريب على المعابر الشرعية لا يبرر التهريب على المعابر غير الشرعية"، مضيفا:"لا للتوازن في ​الفساد​، نعم لتنفيذ القوانين في كل القطاعات، وفي كل الوزارات وعلى كافة المعابر والمرافئ والمرافق"

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