اشار النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "عندما استباح ​الإرهاب​ حدودنا الشمالية والشرقية، تم التصدي له بكل عزم، وخرج البلد منتصرا بقرار وطني جامع، فلا يقنعنا احد، أن التهريب عبر المعابر غير الشرعية، بغض النظر عن عددها، هو خارج السيطرة إلى هذا الحد، وعصي على المعالجة"، مضيفا:"فلنحترم عقول الناس، ولنوقف هذا النزيف لاقتصادنا وهيبتنا كدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله حول المعابر غير الشرعية: لنوقف هذا النزيف لاقتصادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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