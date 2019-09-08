منظمة الطاقة الذرية بإيران: الاتحاد الأوروبي أخفق في الوفاء بالتزاماته

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ال​إيران​ية ​بهروز كمالوندي​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ أخفق في الوفاء بالتزاماته بموجب ​الاتفاق النووي​".

وكان كمالوندي قد اعلن امس أن "الوكالة سترفع ​تقارير​ عما اتخذته إيران من خطوات وأن جميع الدول ستعلم بها"، مشدداً على أن بلاده لا تقوم بأيّ عمل مخالف للقوانين، موضحاً: "طالما أن الأطراف الأخرى لا تفي بالتزاماتها فلا تتوقعوا أن تفعل إيران ذلك".

وفي ​مؤتمر​ صحافي لإعلان ​تفاصيل​ الخطوة الـ3 لخفض إيران التزاماتها النووية، أكد كمالوندي ان "​الصناعة​ النووية لدينا حتى ضمن الاتفاق النووي ستصل إلى الأهداف المرسومة لها، وهناك 82 بنداً في الاتفاق النووي تتعلق بالرقابة على البرنامج النووي"، مشددا على أن ليس لدى بلاده أيّ التزام بالنسبة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم.