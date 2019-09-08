تسيير أول دورية مشتركة تركية أميركية في شرق الفرات بسوريا

افادت وكالة "الاناضول" عن "تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأميركي في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة".
واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة، ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أميركي.
يذكر أن قبل شهر توصلت تركيا واميركا لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
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