تسيير أول دورية مشتركة تركية أميركية في شرق الفرات بسوريا

افادت وكالة "الاناضول" عن "تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأميركي في شرق ​الفرات​ ب​سوريا​ في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة".

واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة، ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أميركي.

يذكر أن قبل شهر توصلت ​تركيا​ و​اميركا​ لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.