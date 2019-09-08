أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم مع ​إيران​ بعد اعلان ​طهران​ تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب"، معتبرا ان "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي:قنوات الحوار لا تزال مفتوحة بشأن النووي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.