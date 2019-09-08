كابول تشيد بجهود واشنطن للسلام







اسماء السيد - كابول: أشادت الحكومة الأفغانية بـ"جهود حلفائها الصادقة" الأحد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان الجارية منذ عام سعيا لوضع حد لأطول حرب تخوضها الولايات المتحدة. وأفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن "الحكومة الأفغانية، في ما يتعلق بالسلام، تقدّر جهود حلفائها الصادقة وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم".



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