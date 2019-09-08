"السترات الصفراء" يتظاهرون للسبت الثالث والأربعين .. حراك لم يخل من صدامات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

للأسبوع الـ 43 على التوالي، خرج مئات المتظاهرين من "السترات الصفراء" اليوم السبت 7 سبتمبر/أيلول إلى الشوارع الفرنسية لتحقيق مطالبهم.

وفي مونبيلييه الواقعة حنوب البلاد اندلعت المواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة وأحرقت سيارة للشرطة.

وحاول المتظاهرون التجمع في مونبيلييه بعد ظهر اليوم، وتراوح عددهم بين ألفين شخص بحسب الشرطة المحلية وخمسة آلاف بحسب المنظمين. واندلعت حوادث في وسط المدينة وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.

وغطى الدخان الشوارع التجارية في المدينة، فيما أحرقت سيارة للشرطة وفق مراسلة لـ "فرانس برس". هذا وأعلنت الشرطة الفرنسية توقيف سبعة متظاهرين من دون سقوط جرحى.

وحضر عدد لا بأس به من المتظاهرين في بداية التجمع، وقالت المتظاهرة أوديل "إنها عودة السترات الصفر".

وتجاوب هؤلاء مع دعوة "وطنية" الى التظاهر في مونبيلييه التي شهدت تعبئة قوية منذ بدء الحراك.

ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تظاهر مئات آلاف الفرنسيين تجاوبا مع حراك "السترات الصفر" الرافضين لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.

هذا وفي مدينة روان الواقعة في الشمال، حيث منع أي تجمع في وسط المدينة، واندلعت الصدامات خلال تظاهرة "السترات الصفر" التي تلقت دعما من اكبر نقابة عمالية. واعتقلت الشرطة شخصين.

وفي تولوز (جنوب غرب)، شارك المئات في التظاهرة وبدت المشاركة أكبر من الأسابيع السابقة. وقال فرانسيس البالغ من العمر 66 عاما في حديث لوكالة فرانس برس، إنه "من الطبيعي أن يأتي عدد أكبر، الحراك يستعيد عافيته ولم يمت ابدا".

وأيضا في بوردو(جنوب غرب) تظاهر نحو 650 شخصا بحسب مصدر في الشرطة و1500 بحسب المنظمين.

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وتظاهر نحو 650 شخصا وفق الشرطة و1500 بحسب المنظمين في ليل في الشمال.

وقال الكسندر شانتري أحد وجوه الحراك في المدينة لفرانس برس "نحن معا، نريد أن تغير الحكومة سياستها في شكل واضح، لا يمكن أن يحصل تغيير جذري من دون استقالة الحكومة وإيجاد بديل سياسي".

هذا وأيضا خرجت تظاهرة في ستراسبورغ (شمال شرق) وشارك فيها نحو 350 شخصا.

وفي باريس، لم يتجاوز عدد المتظاهرين بضع عشرات حاولوا التجمع في جادة الشانزيليزيه حيث لا يزال التظاهر محظورا.

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