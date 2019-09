أزمة بريكست: استقالة وزيرة بارزة من حكومة جونسون

دبي - بواسطة محمد فارس © Daniel Leal-Olivas/Getty Images أمبر رود: لم أعد أعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيسي للحكومة

استقالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر رود من الحكومة، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "الهدف الرئيسي" للحكومة.

وقالت الوزيرة إنها لا تستطيع "البقاء" بينما يتم طرد أعضاء حزب المحافظين "المعتدلين المخلصين".

ووصفت إقالة 21 نائبا من الحزب يوم الثلاثاء بأنها "اعتداء على الأخلاق والديمقراطية".

واعتبر حزب العمال المعارض أن استقالة رود أظهرت أن الحكومة "تنهار".

وقالت رود (النائبة في حزب المحافظين عن دائرة هاستينغز وراي)، التي أيدت بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، إن استقالتها كانت "قرارًا صعبًا".

