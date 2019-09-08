وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تعلن استقالتها من منصبها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعلنت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود، اليوم السبت الموافق 7سبتمبر/أيلول استقالتها من منصبها، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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