وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تعلن استقالتها من منصبها

في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعلنت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود، اليوم السبت الموافق 7سبتمبر/أيلول استقالتها من منصبها، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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