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وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تعلن استقالتها من منصبها

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعلنت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود، اليوم السبت الموافق 7سبتمبر/أيلول استقالتها من منصبها، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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