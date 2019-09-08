دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المحتجون في هونج كونج ينقلون رسالتهم إلى القنصلية الأمريكية

هونج كونج (رويترز) - يعتزم المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونج كونج نقل رسالتهم إلى القنصلية الأمريكية يوم الأحد بعد ليلة أخرى من العنف في الأسبوع الرابع عشر من الاضطرابات التي تشهدها المدينة التي تحكمها الصين.

وحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم السبت الحكومة الصينية على ضبط النفس في هونج كونج.

ووجه إسبر هذا النداء في باريس في الوقت الذي منعت فيه الشرطة المحتجين من قطع طرق الوصول إلى المطار الدولي بالمدينة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لثاني ليلة على التوالي في منطقة مونج كوك ذات الكثافة السكانية.

وأضرم المحتجون النار في الشوارع وألقت الشرطة على عدة محتجين.

وعادت هونج كونج إلى حكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" التي تضمن تمتع سكان المدينة بحريات لا يُسمح بها في بر الصين الرئيسي. ويخشى كثيرون من سكان هونج كونج أن تقلص بكين هذا الحكم الذاتي.

وتنفي الصين اتهامات التدخل وتقول إن هونج كونج شأن داخلي. ونددت بالاحتجاجات متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات وحذرت من الإضرار بالاقتصاد.

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وأعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا إن تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان.

وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونج كونج يعود لفترة الحكم البريطاني.

وتحولت المظاهرات إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية وتعهد محتجون كثيرون بمواصلة الاحتجاجات.

وقامت الخارجية الأمريكية بتحديث نصيحتها بشأن السفر إلى هونج كونج وحذرت من أن المواطنين والموظفين القنصليين الأمريكيين أصبحوا أهداف حملة دعاية أطلقتها الصين في الآونة الأخيرة "تتهم كذبا الولايات المتحدة بإثارة الاضطرابات".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)