شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: قطاعى البترول والبتروكيمياويات قاطرتا التنمية والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة، بقطاع البترول والبتروكيمياويات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى هذا المجال.

ووصف متولي في تصريحات صحفية اليوم، هذين القطاعين بأنهما "قاطرة" التنمية والاستثمار في مصر، حيث نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر، من أجل تنمية الثروات البترولية، وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة، للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.

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وأشار النائب، إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بصناعة البتروكيماويات، لأنها تمثل مستقبلها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعات تكميلية مهمة تدفع عجلة الإنتاج وتحسن وتيرة الاقتصاد محليا وخارجيا، حيث لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها.

وأضاف أن البتروكيماويات تعتبر الحصان الأسود والقاطرة للصناعات والدخل القومي في الفترة القادمة، حيث ستوفر صناعات صغيرة ومتوسطة الصغر كقيمة مضافة للمنتجات، لافتا إلى أن الدولة ووزارة البترول تعمل جاهدة على جذب وتشجيع الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات لمشروعات ذات جدوى فنية واقتصادية، وبالتركيز على تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة، والتى من شأنها تعزيز إجمالى الناتج المحلى.