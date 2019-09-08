إلغاء قرار جمع التبرعات بوحدة محلية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلغاء قرار تلقي تبرعات تلقائية من المواطنين على الشكاوى والطلبات التي تقدم للوحدة المحلية، وتحصل لصالح صندوق خدمات مجلس المدينة.

وأكد بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، أن الغاء القرار جاء بعد موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، في جلسته المنعقدة أمس السبت 7 سبتمبر 2019 بالغاء القرار كليًا.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمركز ومدينة سيدي سالم، وافق في وقت سابق، على صدور قرار تلقي تبرعات تلقائية مختلفة من المواطنين، تكون اختيارية بحسب الطلبات المقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، دعمًا لصندوق خدمات الوحدة، لاستخدامها في مشروعات ذات نفع عام.