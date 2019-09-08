5 معلومات عن المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج تفقدا المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، أمس السبت، للاطمئنان علي سير العمل.

وأضاف "عزيز" أن المستشفى تعد إضافة قوية للجامعة بشكل خاص ووجه قبلي بشكل عام، موضحا أن المستشفى سيعمل على رفع قدرات الطلاب على التدريب العملي، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن المستشفى ستشمل جميع التخصصات.

ويعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم المعلومات والأرقام عن المستشفى الجديد الذي يتم إنشائه:

تقام المستشفى بالتعاون بين جهاز مشروع الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وجامعة سوهاج وجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وتبلغ ميزانية إنشائها ما يقرب من 558.5 مليون جنيه، وتغطي تكلفتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقام على مساحة 26 ألف و500 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 286 سرير.

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وتتكون مستشفى جامعة سوهاج الجديدة من مبنى رئيسي عبارة عن بدروم ودور أرضي و4 أدوار علوية، مبنى تعليمى بطاقة 500 طالب، مبنى القوى، مسجد، مبنى النفايات، منطقة انتظار سيارات.

كما تشمل المستشفى أقسام للطوارئ والأشعة والغسيل الكلوي، ومناظير الباطنة والجراحة.

وكذا معامل وعيادات خارجية وجناح للعمليات والولادة الطبيعية والقيسري، ورعاية مركزة وقسم للأطفال المبتسرين.

وتضم المستشفى 200 سرير إقامة "مقسمة إلى 125 سرير إقامة مرضى، 45 سرير رعاية مركزة، 30 حضانة للأطفال المبتسرين، 86 سرير نوعي، عبارة عن "32 سرير غسيل كلوي، 18 سرير طوارئ، 16 سرير إفاقة، 20 حضانة طبيعي".