بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبخازيا

فتحت مراكز الاقتراع في جمهورية أبخازيا، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الناخبين يختارون اليوم أيضا نائبا جديدا لرئيس

الجمهورية.ويشارك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي راؤول حاجيمبا، وزعيم الحزب المعارضة ألحاس كفيتسينيا، وذلك بعد أن حصل الرئيس في الجولة الأولى من الانتخابات على 24,83% من أصوات الناخبين فيما حصل الأخر على 22,91% من الأصوات.ويتطلب الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات حصول أحد المرشحين على أكبر عدد من الأصوات، حيث تبلغ النسبة الأدنى للمشاركة في الجولة الثانية 25%.