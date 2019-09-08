التحالف يُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرة حوثية من دون طيار في المجال الجوي اليمني، أطلقتها الميليشيات الإرهابية من محافظة عمران.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيرة) معادية بالمجال الجوي اليمني، أطلقتها الميليشياالحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من (عمران) باتجاه المملكة".
أوضح العقيد المالكي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمالالعدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وبيّن المالكي، أن هذه "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمنين الإقليمي والدولي".
وأكد المتحدث باسم التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف "بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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