ليبيا تعلن صد هجوم شنته طائرات تركية مسيّرة.. وتقتل مسلحين من الميليشيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيّرة، نفذته ميليشيات طرابلس في

محيط العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري إلى مقتل 30 مسلحًا من الميليشيات، وجرح أكثر من 40 آخرين، خلال

صد الهجوم.

قال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن "الجماعات الإرهابية بدأت اليوم بالإغارة على وحداتنا بطائرات تركية مسيّرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا".

