أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيّرة، نفذته ميليشيات طرابلس فيمحيط العاصمة طرابلس.
وأشار المسماري إلى مقتل 30 مسلحًا من الميليشيات، وجرح أكثر من 40 آخرين، خلالصد الهجوم.
قال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن "الجماعات الإرهابية بدأت اليوم بالإغارة على وحداتنا بطائرات تركية مسيّرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعلن صد هجوم شنته طائرات تركية مسيّرة.. وتقتل مسلحين من الميليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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