بريطانيا.. استقالة وزيرة العمل احتجاجا على طرد نواب محافظين

أعلنت وزيرة العمل البريطانية، أمبر رود، السبت، استقالتها من منصبها، احتجاجا على طرد رئيس الوزراء بوريس جونسون 21 نائبا من حزب المحافظين من الكتلة البرلمانية للحزب.



جاء ذلك في تغريدة نشرتها رود على حسابها في موقع تويتر.



وقالت رود "لا أستطيع البقاء متفرجة بينما يطرد النواب المحافظون المخلصون"، مؤكدة أنها غادرت الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين أيضا.



وتأتي استقالة الوزيرة رود، بعد يومين من استقالة جو جونسون، شقيق رئيس الوزراء من منصبه بالحكومة والبرلمان.



وهذه ثاني هزيمة يتلقاها جونسون، خلال هذا الأسبوع، حيث خسر، الثلاثاء، الأغلبية البرلمانية عقب "انشقاق" أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.



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