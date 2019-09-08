محمد بن سلمان وماكرون يبحثان أمن واستقرار المنطقة

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وأيضاً جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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المصدر: الرياض – واس