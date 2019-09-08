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محمد بن سلمان وماكرون يبحثان أمن واستقرار المنطقة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة

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بحث الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وأيضاً جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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المصدر: الرياض – واس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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