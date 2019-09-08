على خلفية البريكست.. وزيرة العمل البريطانية تقدّم استقالتها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قدمت وزيرة العمل البريطانية، أمبر رود، استقالتها، مساء السبت، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على طريقة تعامل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع أزمة “بريكست”، وذلك في أول استقالة في حكومة بوريس جونسون.

وقالت رود في بيان: “لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُطرَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون”، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.

وقالت رود على تويتر “استقلت من مجلس الوزراء وابتعدت عن سيطرة حزب (المحافظين)”.

وأضافت “لا أستطيع مواصلة عملي بينما يتم طرد أعضاء جيدين ومعتدلين وموالين لحزب المحافظين تحدثت إلى رئيس الوزراء‭‭ ‬‬ورئيس مجموعتي (البرلمانية) للتوضيح”.

وتعتبر استقالة الوزيرة، التي تعد من المحافظين المعتدلين ضربة قوية لجونسون.

وأكد جونسون، الخميس، أنه يفضل “الموت داخل حفرة” على طلب إرجاء بريكست، مكرراً أن على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وتغادر رود (56 عاماً) الحكومة وحزب المحافظين في الوقت نفسه، منتقدةً بشدّة استراتيجية جونسون في رسالتها على “تويتر”.

وعارضت رود مشروع بريكست برمته العام 2016.

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وصرح كير ستارمر، مسؤول بريكست في حزب العمّال، أكبر أحزاب المعارضة، أن “حكومة جونسون تنهار”.

صفعات متتالية

هذا وتعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لصفعات متتالية، حيث رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة “تم رفض” الطعن.

وأيضاً تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

معركة في منزل جونسون

من ثم تحولت المعركة حول بريكست من ساحة البرلمان إلى منزل عائلة بوريس جونسون، إذ أعلنت شقيقته راشيل في تصريحات صحافية أنها تقف ضده، وأنها تعمل ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت: “لقد أصبح أخي بوريس وحيداً، كل العائلة ضده”.

وسبقها شقيقه جو، وزير الجامعات والعضو في البرلمان البريطاني، الذي استقال، الخميس، من الحكومة احتجاجاً على سياسة أخيه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قال في وقت سابق، إنه يعمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

المصدر: دبي – العربية.نت