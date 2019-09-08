الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية اليوم

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من المتوقع أن يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعاً مشتركاً عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيراً.

ويتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

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وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وكان حمدوك شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

المصدر: – قناة العربية