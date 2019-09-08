كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: إيران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات المفروضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إيران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها.

وقال بولتون، في تغريدة على تويتر، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مستمرة لحين توقف طهران عن الكذب ونشر الرعب.

وحول ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، تابع بولتون "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية لم تكن في طريقها إلى سوريا".

ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الجاري تظهر ناقلة النفط الإيرانية قبالة القاعدة البحرية في طرطوس السورية.‎

وأعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أمس الجمعة، أن ناقلة النفط "أدريان داريا 1"، المفرج عنها من السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.

قبيل الإعلان الإيراني، كانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من معاقبة أي جهة تحاول تزويد الناقلة الإيرانية بالوقود.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف سابقا باسم "جريس 1" قبالة جبل طارق في 4 من يوليو للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

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يشار إلى أن حكومة جبل طارق أفرجت عن الناقلة في 14 أغسطس بعدما تلقت ضمانات رسمية مكتوبة من إيران بأن الناقلة لن تفرغ شحنتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده غير عازمة على رفع العقوبات عن إيران في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب في تصريحات له أن هناك مؤشرات تؤكد أن إيران تريد الحوار والتفاوض.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على 16 كيانا و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء في إطار العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران ومن يعاونها.

وأكدت الخزانة الأمريكية أنه تمت إضافة شركات للشحن وتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأمريكية؛ لتورطها في خرق العقوبات المفروضة على إيران، وصلة بعضها المباشرة بطهران.

وأوضحت الخزانة أن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك: إن واشنطن تواصل تكثيف حملتها للضغط على النظام الإيراني.