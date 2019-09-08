كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل الإعلام تكشف عن صراع "ترامب" مع "بولتون" بشأن اتفاق السلام مع "طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على موقع "تويتر"، أنه قرر إلغاء اجتماع مع قيادة حركة طالبان، وذلك بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن شن هجوم إرهابي في العاصمة الأفغانية، كابول، والتي خلفت 12 قتيلًا بريئًا، بمن فيهم جندي أمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تكشف هويتها، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، وصف اتفاق السلام الذي تحاول واشنطن التوصل إليه مع حركة طالبان بأنه غير ذي صلة، مذكرًا الرئيس دونالد ترامب "بالعيوب المحتملة للصفقة".

وأضافت المصادر، أن "بولتون" قام، بالتحديد، بتوبيخ الممثل الخاص للولايات المتحدة من أجل المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، لموافقته على الشروط التي قدمتها حركة طالبان والتي زعم "بولتون" أنها غامضة للغاية.

وقد أشار "خليل زاد"، على ما يبدو، إلى حديثًا على "تويتر"، قائلاً: إن واشنطن "على عتبة اتفاقية يقلل من العنف ويفتح الباب أمام الأفغان للجلوس مع بعضهم البعض للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وأفغانستان موحدة ذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

"ترامب" يلغي اجتماعه مع "طالبان"

ويأتي إحباط "بولتون" المزعوم من هذه المسألة في الوقت الذي أعلن فيه "ترامب"، يوم أمس السبت، أنه ألغى اجتماعًا سريًا مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وقيادة حركة طالبان في كامب ديفيد بسبب الهجمات الإرهابية الفتاكة الأخيرة في العاصمة الأفغانية كابول.

وكتب "ترامب"، على "تويتر": "لقد جاءوا - قادة طالبان - إلى الولايات المتحدة الليلة. لسوء الحظ، من أجل بناء نفوذ مزيف، اعترفوا بهجوم في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظام، و 11 شخصًا آخر. لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام. أي نوع من الناس سيقتلون الكثير من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي على ما يبدو؟".

هجوم طالبان في كابول

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في يوم الخميس، قُتل 12 شخصًا على الأقل بعد انفجار سيارة مفخخة في منطقة دبلوماسية مزدحمة بالقرب من السفارة الأمريكية في كابول، وهي الأحدث في سلسلة من هذه الهجمات التي شنتها "طالبان" في الأيام الأخيرة خلال محادثات المجموعة مع الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أبدت الحكومة الأفغانية استعدادها للتعاون مع نظرائها الأمريكيين من أجل إضافة اتفاق لوقف إطلاق النار مع "طالبان". وحثت الحكومة، الجماعة، على وقف العنف والجلوس لمحادثات مباشرة مع كابول.

في وقت سابق، ادعى "ترامب" أن الولايات المتحدة "تبلي بلاءً حسناً" في أفغانستان، وسوف ترى قريبًا أن قواتها هناك تصل إلى النصف إلى 8 آلاف جندي.

وقال "ترامب" لمجلة التايم: "كما تعلمون في أفغانستان، عندما وصلت إلى هناك، كان هناك 16 ألف فرد. إن العدد وصل الآن إلى 9 الآف فرد. وبعض الأشياء الجيدة تحدث هناك بصراحة. لا، أنا أرغب في الخروج من الشرق الأوسط، فلا ينبغي أن نكون في الشرق الأوسط. لم يكن يجب أن نكون هناك أبدًا، وأرغب في الخروج".

وكرر "الرئيس الأمريكي، أنه كان دائمًا ضد إنفاق مليارات الدولارات وخسارة "أعداد لا تصدق من الأرواح" من كلا الجانبين.

محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان

تشن القوات الأمريكية حربًا في أفغانستان منذ أواخر عام 2001. وجاء نشر القوات الأمريكية وقوات الناتو ردًا على هجمات 11 سبتمبر القاتلة في الولايات المتحدة في العام نفسه.

تتفاوض واشنطن على اتفاق سلام مع حركة طالبان، والتي تنص على سحب القوات الأجنبية مقابل أن تضمن "طالبان" أنها تقطع العلاقات مع المنظمات الإرهابية وضمان ألا تصبح البلاد ملاذاً آمناً للإرهابيين.

بدورهم، قال قادة "طالبان"، مرارًا وتكرارًا، إنهم لا يناقشون المحادثات بين الأفغان أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.