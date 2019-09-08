أول تعليق للفالح بعد إعفائه من منصب وزير الطاقة في السعودية

قدم وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، الأحد، شكره للملك السعودي وولي العهد السعودي، وذلك في أول تعليق له بعد إعفائه من منصبه أمس. وقدم الفالح الشكر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على منحه "فرصة لخدمة الوطن والتي توجت حياته العملية بشرف عظيم". كما هنأ الفالح، الأمير عبد العزيز بن سلمان بمنصبه الجديد كوزير للطاقة في البلاد خلفا له.



وكان الملك السعودي أصدر، مساء أمس السبت، أوامر ملكية، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له. وكان الملك السعودي أصدر، مساء أمس السبت، أوامر ملكية، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

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