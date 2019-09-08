بدء تسيير أول دورية أميركية - تركية في شرق الفرات

أعلنت أنقرة، الأحد، بدء تسيير أول دورية مشتركة بين الجيشين الأميركي والتركي في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمالي سوريا. من جانبها، ذكرت "روسيا اليوم"، أن الدورية يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض. وأشارت إلى أن مروحتين تابعتين للتحالف الدولي تحلقان فوق المنطقة المذكورة، مبينةً أن الدورية المشتركة ستستغرق ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.





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