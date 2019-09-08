القبض على مروج للمخدرات داخل منزله شرق الموصل

.وقال معن، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة ألقت القبض على أحد مروجي المخدرات وحبوب المؤثرات العقلية وتضبط بحوزته مادة الكرستال تقدر بحوالي ٥ غرام داخل داره في قضاء مخمور".وأضاف معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي".

يذكر أن القوات الأمنية تلقت القبض بين الحين والآخر، على مروجين للمخدرات في مناطق مختلفة.

