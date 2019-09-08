'مفاجآت كبيرة'.. ثلاثة تغييرات رئيسية في أجهزة 'آيفون'

أفادت تقارير صحفية، الأحد، بأن شركة "أبل" الأميركية تجهز مفاجآت كبيرة مرتقبة في هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 11" لن تحظى بالتغيير الكلي في التصميم.
وأوضح التقرير أن "أبل" ستجهز 3 تغييرات رئيسية في تصميم "آيفون"، أبرزها دعم وظائف "الجيل الخامس" للاتصالات بصورة رسمية.
أما ثاني تلك التغييرات، هو ترقية وظائف الكاميرا، ودعمها لنظم "الذكاء الصناعي"، والتغيير الثالث سيكون مرتبطاً بصورة مباشرة بأحجام الشاشة اللمسية، ودعمها لشاشات "OLED" ذات الدقة الفائقة الجودة.
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