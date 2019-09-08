'مفاجآت كبيرة'.. ثلاثة تغييرات رئيسية في أجهزة 'آيفون'

ونشر موقع "ماشابل" التقني المتخصص، وفقاً لـ"سبوتنك"، تقريراً يشير فيه إلى التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون"، لكن بعيدا عن المؤتمر العالمي الذي ستعقده "أبل" يوم 10 أيلول الحالي، بل مختص بتشكيلة هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 11" لن تحظى بالتغيير الكلي في التصميم.

وأوضح التقرير أن "أبل" ستجهز 3 تغييرات رئيسية في تصميم "آيفون"، أبرزها دعم وظائف "الجيل الخامس" للاتصالات بصورة رسمية.

أما ثاني تلك التغييرات، هو ترقية وظائف الكاميرا، ودعمها لنظم "الذكاء الصناعي"، والتغيير الثالث سيكون مرتبطاً بصورة مباشرة بأحجام الشاشة اللمسية، ودعمها لشاشات "OLED" ذات الدقة الفائقة الجودة.