الروس يقترعون الأحد لاختيار ممثليهم بالمحليات

يتوجّه الروس، الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثّليهم المحليين، في انتخابات بلديّة وإقليميّة ستُسهم في رسم المستقبل السياسي للبلاد.

ووفقا للمحللين، ستكون نتائج التصويت موضع ترقّب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021، وفي وقت يبدأ فيه الرئيس فلاديمير بوتين عقده الثالث بالسلطة.

وتُنظّم الانتخابات غداة تبادل روسيا وأوكرانيا 70 سجيناً في تطوّر لاقى الترحيب بصفته خطوة أولى نحو حلّ النزاع القائم بين البلدين منذ عام 2014.

وتتجه الأنظار إلى العاصمة التي نُظّمت فيها مظاهرات خلال كلّ عطلة نهاية أسبوع منذ منتصف يوليو/تموز احتجاجاً على استبعاد مرشّحين من المعارضة من انتخابات البرلمان المحلّي.

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وهذه المظاهرات التي لم يُرَخّص لمعظمها أدّت إلى توقيف 2700 شخص، في سابقة منذ موجة الاحتجاجات في 2011-2012 والتي سبقت عودة بوتين إلى الكرملين بعد تولّيه رئاسة الوزراء.

وسجنت السلطات، لفترة قصيرة، غالبية مرشّحي المعارضة الذين أرادوا خوض الانتخابات في موسكو.

ودُعي نحو 7,2 مليون ناخب لاختيار 45 نائباً في برلمان موسكو الذي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم الذي لا يُعارض أبداً سياسات رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرجي سوبيانين.

ودعا المعارض أليكسي نافالني (43 عاماً) سكّان موسكو إلى "التصويت بذكاء"، داعماً من هم الأوفر حظّاً لهزيمة المرشّحين الموالين للسلطات. ومعظم هؤلاء من الشيوعيين.

وتُنظّم أكثر من 5 آلاف عمليّة اقتراع في روسيا الأحد. وسينتخب الروس 16 حاكماً إقليميّاً وبرلمانيين إقليميين لـ13 منطقة، من بينها شبه جزيرة القرم الأوكرانيّة التي ضمّتها روسيا في 2014.

وكانت الحملة لانتخاب حاكم سان بطرسبرج الأكثر إثارة للجدل بعدما دعم الكرملين الحاكم المنتهية ولايته ألكسندر بيغلوف الذي لا يحظى بشعبية.