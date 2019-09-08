الرئيس المؤقت لمنظمة الطاقة النووية يصل إلى طهران

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/8 10:17 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة النووية كورنيل فيروتا
وصل الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة النووية، كورنيل فيروتا، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية (طهران)، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.
ويلتقي "فيروتا"، خلال تلك الزيارة، مع المسؤولين الإيرانيين لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي.
وأعلن مسؤول إيراني تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من أول أمس الجمعة.
ورفعت إيران قيودها المفروضة على الأبحاث والتنمية التي كان الاتفاق النووي ينص عليها.
وهددت طهران بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، وفقاً للمسؤول نفسه.
ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيب للغاية".
وأضافت الخارجية البريطانية في بيان "أن هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".
كانت إيران أكدت أنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي 4" جاهزا للتشغيل.
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