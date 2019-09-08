القوات التركية تدخل سوريا لإقامة «منطقة آمنة» عبر الحدود

جدة - عمرو شويل اسطنبول- الخليج 365:

عبرت مركبات عسكرية تركية مسلحة إلى شمال شرق سوريا اليوم الأحد لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي لإقامة “منطقة آمنة” عبر الحدود.

وقال شاهد من رويترز إن مركبات ترفع العلم التركي انضمت إلى أخرى في سوريا ترفع العلم الأمريكي على بعد قرابة 15 كيلومترا إلى الشرق من بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية بالقرب من تل أبيض في سوريا.

وتهيمن وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات.