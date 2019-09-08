المنلا: على القوى السياسية ان تختار إما الحل المنظم ام الحل الذي سيُفرض بالواقع

اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ​نديم المنلا​، "ان اذا لم تتصرف القوى السياسية بسلوكية جديدة خلال الأربعة اسابيع المقبلة، فمشلكتنا ستكبر اكثر"، مشددا على "ان على القوى السياسية ان تختار اما الحل المنظم ام الحل الذي سيُفرض بالواقع على الجميع".

وأبدى المنلا في حديث اذاعي، قلقه "من سلوكيات القيادات السياسية ونحن لم نعد نملك رفاهية الوقت و​المجتمع الدولي​ لن ينتظر مدة ستة اشهر لبدء اخذ الخطوات الاصلاحية، فعندما تقع الأزمة، لن تفرّق بين مؤسسة سنية او مؤسسة شيعية او مؤسسة مسيحية" مؤكدا ان "حجم ​القطاع العام​ منتفخ وهناك عدد من المؤسسات لا يجب ان تكون تابعة للدولة".

وذكّر المنلا، "ان ​البنك الدولي​ اقرض لبنان منذ اواخر 2017 مليار و400 مليون دولار لكن لم ينفّذ ايّ مشروع"، داعياً الى "زيادة عدد جلسات ​مجلس الوزراء​ كمؤشر لزيادة الثقة بين المواطن و​الدولة​، على ان تعمل المؤسسات بنفس الوتيرة، لانه لا يزال الانطباع العام ان جدية وسرعة الحكومة في التنفيذ غير موجودة".

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