حمادة: المطلوب تضافر الجميع لمواجهة المرحلة المقبلة

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​مروان حمادة​ أن "الاوضاع الاقتصادية والمالية في ​لبنان​ متدهورة جدا والمطلوب تضافر الجميع لمواجهة المرحلة المقبلة". وفي حديث اذاعي علق حمادة على لقاء النائب تيموز جنبلاط بوزير الخارجية ​جبران باسيل​، مشيرا الى ان "الوزير ​وائل ابو فاعور​ اكد مساء امس ان اللقاء يندرج في اطار التواصل ولا يتعدى موضوع تكريس المصالحة التاريخية في الجبل والتي لا تزال راسخة وقائمة".



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