الرابطة المارونية تعقد خلوة برئاسة ابي نصر

عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية خلوة برئاسة رئيس الرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، خصصت لبحث خطة عمل الرابطة في المرحلة المقبلة على الصعيدين الوطني والماروني واقرارها، وبرامج اللجان المنبثقة منها على الصعد السياسية والاجتماعية الإنمائية والتربوية والثقافية.

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