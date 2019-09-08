أردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحل الأمر خلال أسابيع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا تضع على أجندتها حاليّاً مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا، وستحل هذا الأمر خلال بضعة أسابيع".
وأشار أردوغان إلى "تحمل تركيا وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها"، مشدّداً على أنه "ليس لدينا حلّ سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يُوفِ الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".
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