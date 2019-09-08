أردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحل الأمر خلال أسابيع

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ تضع على أجندتها حاليّاً مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في ​سوريا​، وستحل هذا الأمر خلال بضعة أسابيع".

وأشار أردوغان إلى "تحمل تركيا وحدها أعباء ​اللاجئين​ على أراضيها"، مشدّداً على أنه "ليس لدينا حلّ سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يُوفِ ​الاتحاد الأوروبي​ بوعد الدعم الذي قطعه لنا".