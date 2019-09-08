هاشم: لن نقبل بفرض أعباء إضافية على كاهل الطبقات الفقيرة

اكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان "الظروف الصعبة التي نواجهها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليست مستحيلة ونستطيع مواجهتها اذا ما توفرت الإرادة والعزيمة والقرار"، مشددا على "اننا نستطيع اخراج وطننا من ازماته الراهنة والوصول الى بر الأمان لان بداية مسار الحل انطلق مع التفاهمات الوطنية التي وضعت اسسس المعالجة في لقاءات ​بعبدا​ وتحتاج الى ترجمتها بخطوات تنفيذية سريعة".

ورأى هاشم أن "الفرصة ما زلت متاحة للبناء على الإيجابيات"، مؤكدا ان "حركة ​الاتصالات​ والحوارات بين المكونات السياسية تعطي آلامل بامكانية الحل ولكننا في كتلة التنمية والتحرير وكما اكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ سنبقى منحازين الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ولن نقبل باي اعباء إضافية على كاهل هؤلاء مهما كانت الذرائع والمبررات".