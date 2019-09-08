"تيار المستقبل": الحريري يعمل على حماية لبنان في ظل تحولات المنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الأمين العام لـ "تيار المستقبل" في لبنان أحمد الحريري، اليوم، إن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ينتهج سياسة واقعية يعمل من خلالها على حماية لبنان واستقراره، لا سيما في ضوء "التحولات الجوهرية" التي تمر المنطقة بها على نحو يستدعي قراءتها جيدا، مضيفا -في تصريحات- إن رئيس الوزراء يعمل على ما يراه ممكنا لإنقاذ لبنان وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار أحمد الحريري، إلى أن رئيس الوزراء اللبناني، حريص على النأي بالحكومة عن الانقسامات السياسية، وأعاد بوصلة العمل الحكومي إلى أولويات الناس ومصالحهم، بعد التعطيل الذي حدث مؤخرا، موضحا أن "ورقة العمل الاقتصادية" التي أُقرت مؤخرا، يعول عليها لكي يكون الجميع مسؤولا تجاه الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والقوانين التي تؤمن الاستفادة من مشروعات الإنفاق الاستثماري التي تضمنها مؤتمر سيدر.

وأكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل"، أن الحريري يصر في كافة الخطوات التي يتخذها، على أن يحافظ على الإجماع في البلاد، وأن يكون صلة الوصل بين كل مكونات الحكومة.

جدير بالذكر أن لبنان يعول بصورة كبيرة على المساعدات المالية التي أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولي "سيدر" الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي 2018 ، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها، حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.