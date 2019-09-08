النرويج.. مرض غامض يفتك بالكلاب وهيئات حكومية تتحرك

وقالت السلطات النرويجية إنها لم تتمكن من اكتشاف السبب وراء مرض مجهول، تشير التقديرات إلى أنه قتل عشرات الكلاب في البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت هيئة سلامة الغذاء النرويجية، السبت، أنها تلقت بلاغات بست حالات أخرى من الكلاب المريضة، نفق اثنان منهم بالفعل، وكلهم يعانون من نفس أعراض القيء والإسهال الدموي.
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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الهيئة أولي هيرمان ترونيرود لتلفزيون (إن آر كيه) العام، إن المرض "خطير للغاية بالنسبة للكلاب.. لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان معديا أو مجرد سلسلة من الحالات الفردية".
وأفاد المعهد النرويجي للطب البيطري، الجمعة، بأنه اكتشف نوعين من البكتيريا أثناء تشريح الجثة، لكنه لم يتمكن من توضيح ما إذا كان هذا هو سبب تفشي المرض أم لا.
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