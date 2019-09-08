شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المنح الدراسية فرصة لتحقيق التنمية ويجب مراعاة المحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، بطلب إحاطة، بشأن المنح الدراسية بكليات القمة، وآلية توزيعها على الجامعات بمختلف المحافظات، وهل هناك اشتراطات يتم الأمر وفقا لها؟ وهل يتم مراعاة المحافظات الحدودية بشكل أكبر فى هذا الملف؟

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أن المنح الدراسية يكون لها دور كبير فى خلق مزيد من فرص التعليم، وبمثابة حافز للتفوق والنهوض بالمنظومة التعليمية، وهو ما يحقق طفرة كبيرة فى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، فى إطار اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وملف التعليم خلال السنوات الأخيرة السابقة.

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وأشار العميرى إلى أنه خلال السنوات الأخيرة السابقة هناك طفرة حقيقية فى مختلف القطاعات تشهدها جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم تنفيذ كم من المشروعات القومية، كما تحظى المحافظات الحدودية ببالغ من الاهتمام، وتعد مطروح من هذه المحافظات التى شهدت طفرة حقيقية فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى ستجعل المنطقة قبلة للمستثمرين وتغير مجرى الحياة بها خاصة فى ملف السياحة، هذا إلى جانب أنها تعد البوابة الغربية، ولابد من يتم مراعاة المحافظة فيما يخص المنح الدراسية، خاصة فى كليات القمة لسد العجز فى بعض التخصصات.