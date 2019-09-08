طنجة: سحر وطلاسم ….هذا ما عثر عليه مستأجر داخل محله التجاري-فيديو

عثر مواطن أمس الجمعة، بطنجة، على طلاسم داخل محله التجاري الذي استأجره حديثا بمنطقة الادريسية.
وكشف صاحب المحل لـ”اليوم24″ أنه كان يقوم بإصلاحات في محله التجاري، تتعلق بأعمال الصباغة وإحداث مرحاض. وخلال عملية الحفر عَثر على طلاسم وشمع وأغراض أخرى تُستخدم في مجال السحر والشعوذة.
ويُظهر الفيديو الذي حصل عليه الموقع، صاحب المحل وهو يقوم بفسخ لفافات أقمشة سوداء باستعمال آلة حادة، حيث عثر بداخلها على سكين خشبي كتبت عليه طلاسم تهدف إلى الإضرار بأحد الأشخاص.
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