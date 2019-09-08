ردا على توقيف أجرة مسؤول نقابي.. نقابة حزب الاستقلال تتوعد بملء الشوارع بـ3 آلاف متظاهر

تتواصل عمليات شد الحبل بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بفاس، بعد الأزمة التي تفجرت بينهما هذاالأسبوع، بسبب لجوء عمدة مدينة فاس والقيادي “بالبيجدي“، إدريس الأزمي، إلى توقيف الراتب الشهري للكاتبالإقليمي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، إدريس أبلهاض، والذي يتهمه رئيس الجماعة التي يشتغل موظفالديها، بأنه انقطع عن عمله بدون مبرر قانوني، حيث هددت نقابة ميارة، في خطوة تصعيدية، بتنظيم مسيرةاحتجاجية بشوارع فاس.

وفي هذا السياق، قال إدريس أبلهاض، الموظف بجماعة فاس، والكاتب الإقليمي لنقابة “الاتحاد العام للشغالينبالمغرب“، في تصريح لـ“أخبار اليوم” عقب إصدار أعضاء كتابته الإقليمية لقرار المسيرة الاحتجاجية، في اجتماعهايوم أمس الجمعة، (قال) إن “قرار المسيرة الاحتجاجية جاء للرد بقوة على القرار التعسفي لرئيس الجماعة الحضريةلفاس، إدريس الأزمي، والذي لجأ خلافا للقانون مع بداية شهر شتنبر الجاري، إلى توقيف راتبي الشهري بمبررانقطاعي عن العمل، والحال أنني متفرغ لعملي النقابي، والذي يؤطره الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريفرقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفةالعمومية، والمتعلق بالوضع رهن الإشارة، والذي يمنحني حق التفرغ النقابي، خصوصا أن نقابة الاتحاد العامللشغالين، تعد النقابة الأكثر تمثيلية بالجماعة الحضرية لفاس“، يقول الكاتب الإقليمي لنقابة ميارة بفاس.

وكشف ذات المسؤول النقابي، أن المسيرة الاحتجاجية والتي ستنفذ مع بداية الأسبوع المقبل، رافضا الكشف عناليوم المحدد للمسيرة لاعتبارات تنظيمية كما قال، ستعرف مشاركة أزيد من 6 آلاف محتج ومتضامن مع الكاتبالإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، من ضمنهم ممثلون عن الكتابات الإقليمية للنقابة بمدن، الدارالبيضاء، وسلا، وطنجة، والعرائش، والمضيق، ووجدة، ومكناس، وصفرو، وتاونات، وتازة، وطاطا، والعيون، فيماسينضم إليهم قياديون بحزب الاستقلال بفاس، وعدد من الجمعيات المرتبطة تنظيميا بحزب الاستقلال ونقابته،وجمعيات أخرى من خارجهما، بحسب تصريح المسؤول النقابي.

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وبخصوص سؤال لـ“أخبار اليوم“، حول موقف الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة،وأعضاء مكتبه التنفيذي بخصوص هذه الأزمة التي تفجرت بين النقابة ورئيس جماعة فاس من “البيجدي“، إدريسالأزمي، أجاب الكاتب الإقليمي لنفس النقابة، إدريس أبلهاض والذي جرى مؤخرا توقيف راتبه الشهري، (أجاب) أنقيادة نقابة الاستقلال اتصلت به وأبلغته عن تضامنها معه ضد القرار الذي اتخذه رئيس جماعة فاس في حقهكمسؤول نقابي متفرغ، كما قال، مضيفا أن قيادة نقابته، تجري اتصالات مع وزارة الداخلية للرد على قرار الأزمي،خصوصا أن مديرية الجماعات المحلية، يمكنها التدخل لحسم مسالة التفرغ النقابي والتي يؤطرها الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابةالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلق بالوضع رهن الإشارة، يُورد الكاتب الإقليمي بفاس لنقابة ميارة.

من جهته، رد عمدة مدينة فاس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، في تصريح خص به “أخبار اليوم“،بأن أي محاولة للهروب إلى الأمام وخلط الأوراق ما بين ما هو سياسي ونقابي، لن يفيد موظف الجماعة الذي أوقفتراتبه الشهري بسبب انقطاعه عن العمل، مشددا على أن إدارة الجماعة الحضرية لفاس، ماضية في تفعيل المسطرةالإدارية التي ينص عليها الفصل 75 مكرر، من قانون الوظيفة العمومية، في إشارة من عمدة فاس، لقرار العزل الذيينتظر الموظف والمسؤول النقابي، في حالة ما لم يتجاوب كما قال، مع الإنذار والاستفسار الذي وجهته له الإدارة،للدفاع عن نفسه وتبرير سبب انقطاعه عن العمل بالحجج والوثائق، خصوصا أن الموظف، يردف الأزمي، لا يتوفر علىأي ترخيص يمنحه امتياز التفرغ النقابي باسم نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وختم الأزمي تصريحه بأن “الكل داخل حزب الاستقلال ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يدركون جيدا أنالأزمي لا يتهرب من التزاماته تجاه الأحزاب السياسية والنقابات، والتي يكن لها الاحترام والاعتبار الواجب، لكن دولةالحق والقانون، تفرض علي، يردف القيادي “بالبيجدي“، الانضباط لروح دستور البلاد والذي يعتبر المواطنينمتساوين أمام القانون“، يوضح الأزمي، معتبرا قراره ضد المسؤول النقابي وموظف جماعة فاس، بأنه قرار إداريأطرته مسطرة طبقت على جميع الموظفين بالجماعة، حيث منهم من عزل ولا أحد تكلم عنهم، حتى نفذنا قرار توقيفراتب الكاتب الإقليمي لـUGTM، والذي يعتبر نفسه “سوبير – موظف“، بحسب تعبير رئيس جماعة فاس، إدريسالأزمي، وهو ما رد عليه إدريس أبلهاض، في تصريح للجريدة، بأن موظفي الجماعة وممثليهم النقابيين، لن يسمحواهم أيضا بوجود “سوبير – رئيس جماعة ترابية“، يطبق القانون بحسب فهمه هو له، يُعلق الكاتب الإقليمي لنقابةالاستقلاليين بفاس.