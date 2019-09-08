عكا: حريق في محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق داخل محل تجاري لبيع أدوات التجميل في شارع "هعتسمؤوت" بمدينة عكا، فجر اليوم الأحد. وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان الحريق ومنعت انتشاره للمحلات المجاورة. وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أنه لم يبلغ عن إصابات بشرية. وباشر الشرطة وخبير الحرائق بالتحقيق في ملابسات الحاصل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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