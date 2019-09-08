مانشستر يونايتد يتمسك بضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يتمسك بقدوم نجم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، يرغب في تدعيم هجوم الفريق بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم السيدة العجوز.

ويعتبر الثلاثي باولو ديبالا وكريستيان إريكسن وجادون سانشو، على رأس أولويات مانشستر يونايتد في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان باولو ديبالا قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن اللاعب لم يتوصل لاتفاق على شروطه الشخصية مع الشياطين الحمر.

وذكرت بعض التقارير أن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للبيانكونيري، يرغب في بيع عدد من نجوم الفريق في كانون الثاني/يناير المقبل، مثل باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش وإيمري كان وبليز ماتويدي.