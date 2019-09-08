القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يتمسك بقدوم نجم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، يرغب في تدعيم هجوم الفريق بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم السيدة العجوز.
ويعتبر الثلاثي باولو ديبالا وكريستيان إريكسن وجادون سانشو، على رأس أولويات مانشستر يونايتد في كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان باولو ديبالا قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن اللاعب لم يتوصل لاتفاق على شروطه الشخصية مع الشياطين الحمر.
وذكرت بعض التقارير أن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للبيانكونيري، يرغب في بيع عدد من نجوم الفريق في كانون الثاني/يناير المقبل، مثل باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش وإيمري كان وبليز ماتويدي.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتمسك بضم نجم يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.