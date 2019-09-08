مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأحد، بأن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فروتا وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين. وذكرت، أنه من المقرر أن يلتقي فروتا خلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.



ونقلت الوكالة عن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التعاون الجاري بين إيران والوكالة الذرية والمشاورات بينهما على مستوى عال.

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