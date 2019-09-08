ترامب يلغي مفاوضات السلام مع 'طالبان'

وأضاف ترامب أنه كان يعتزم عقد اجتماع سري مع "كبار زعماء" طالبان يوم الأحد في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وكان يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.

وأكد ترامب على صفحته في "تويتر" أنه ألغى على الفور المحادثات، عندما أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب "روسيا اليوم".



وقال ترامب: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا، بل ويقتلون 12 شخصا بريئا، فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال".