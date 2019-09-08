التعليم النيابية: موازنة العام المقبل ستتضمن تعيين الطلبة الأوائل على الكليات والجامعات

كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، الأحد، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتضمن تعيين الطلبة الأوائل على الكليات والجامعات.
وأشارت المكصوصي، إلى أنه "من خلال التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الموارد البشرية في الوزارة تم الاتفاق على تفعيل فقرات القانون الخاصة بتعيين الطلبة الأوائل".
وبين، أن "القانون شرع منذ الدورة السابقة الا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن"، مضيفة أن "اللجنة تؤكد دائماً أن من أولوياتها الاهتمام بالاستاذ والطالب والمؤسسة التعليمية، وحملة الشهادات العليا ومشاركة الطلبة والباحثين بالمؤتمرات الدولية".
وتابعت، أن "اللجنة أكدت ضرورة إدراج تخصيصات مالية في موازنة العام المقبل تتناسب مع مخرجات وزارة التعليم نظراً لأهميتها الكبيرة في النهوض بواقع البلد".
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