حمدوك يزور جنوب السودان لإجراء محادثات سلام الجمعة

يجري رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك زيارة إلى العاصمة جوبا، الجمعة المقبل، لإجراء محادثات مع سلفاكير ميارديت وحركات المعارضة المسلحة.



وقال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق إيي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "حمدوك أبلغهم رسمياً بزيارته لجنوب السودان، خلال لقاء جمعهم به، يوم السبت، بضاحية كافوري شمالي الخرطوم".

وأشار دينق إلى أن رئيس الوزراء ناقش معهم قضية السلام ورؤيته للحل وتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد.

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وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء السوداني الشفيع خضر، قد عقد اجتماعات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.

وحسب متابعات "العين الإخبارية" فقد أنهى الشفيع خضر زيارته لجوبا التي التقى خلالها مستشار سلفاكير للشوؤن الأمنية توت قلواك، وناقش معه التطورات التي حدثت بملف السلام.

كما التقى قادة فصائل الجبهة الثورية المسلحة، وبحث معهم عملية إحلال السلام في السودان عبر المفاوضات المقبلة.

وأعلن حمدوك، الخميس، تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الـ6 الأشهر الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان".