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مقتل شخص وإصابة 29 جراء زلزال في جنوب غرب الصين

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مقتل شخص وإصابة 29 جراء زلزال في جنوب غرب الصين

كتب

متابعات_الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأصيب 29 آخرون، الأحد، جراء زلزال في جنوب غرب الصين.

 

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وذكر التليفزيون الصيني الرسمي، نقلاً عن "مركز مراقبة الزلازل الحكومي" أن الزلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة نيجيانج بمقاطعة سيتشوان في وقت مبكر، الأحد.

 

تحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة التي تقع في المنحدر الشرقي لهضبة التبت.

 

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