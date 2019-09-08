السعودية تعلن رفضها القاطع محاولة قطر تسييس الحج

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت السعودية حرصها، قيادة وشعباً، على توفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة الحجاج، معلنة رفضها القاطع لمساعي تسييس الحج التي اتهمت بها الحكومة القطرية، مثل حجب موقع المسار الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى شن الدوحة هجمات إعلامية تجاه المملكة.



وأوضحت المملكة، في بيان لها السبت أن عدد المعتمرين القطريين الذين أدوا فريضة الحج العام الماضي بلغوا 125 معتمراً ومعتمرة.

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وعن حرية الحركة والتنقل للقطريين، فإن عدد من يحملون الجنسية القطرية إلى المملكة خلال السنتين الماضيتين بلغوا 82 ألفاً و462، وبلغ عدد الذكور 50 ألفاً و324 وبلغ عدد الإناث 32 ألفاً و138 وعدد المتبقي منهم في المملكة .3664

ورفضت الوزارة السعودية الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن "السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة".

ومنذ اندلاع أزمة قطر عام 2017، إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها، لجأت قطر لوضع العراقيل أمام الحجاج القطريين وأولئك المقيمين على أراضيها، مثل وقف وزارة الأوقاف القطرية تسجيل الحجاج، إلى جانب حجب المواقع المخصصة للتسجيل والتي توفرها السلطات السعودية