وزير الدفاع الأمريكي: إعلان إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي كان متوقعا

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الأحد 8 سبتمبر 2019

مارك إسبر

كتب متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، إن إعلان إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي كان متوقعا.



وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، لسنا متفاجئين من إعلانات إيران المستمرة بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

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من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية: "إن باريس وواشنطن تعملان بجهد للحد من التوتر وضمان حرية الملاحة في الخليج".

كان مسؤول إيراني قد كشف تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من الجمعة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان الاتفاق النووي ينص عليها.

وأوضح أن إيران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، مضيفا أنه لا توجد تعهدات بالنسبة إلى مستوى التخصيب.