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الأحد 8 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

قضية جديدة تضاف إلى سجل جرائم أبناء حمد بن خليفة العابرة للحدود، وقعت تفاصيلها على الأراضي الأمريكية، والمتهم فيها خالد بن حمد، شقيق أمير الإرهاب القطري.



ووفقا للعين الإخبارية ، تكشف عن تفاصيل القضية رقم 8: 19- 1784 مدني المنظورة أمام محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية، ويواجه من خلالها شقيق تميم اتهامات بقتل وتعذيب واختطاف مواطنين أمريكيين.

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شقيق تميم متهم باختطاف أمريكيين وتهديدهما بالقتل بواسطة حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر الذي حاول إجباره على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده هو الآخر بالقتل.. مسجل خطر بختم ملكي في شوارع كاليفورنيا.

موقع "إنر سيتي برس" الأمريكي نشر تفاصيل قضية القتل المتهم فيها شقيق تميم التي كشفت تداعياتها المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا بعد أن استغاث الطبيب الأمريكي بسفارة بلاده لإجباره على العمل المتواصل واحتجازه وتعذيبه تحت تهديد السلاح حتى ألقى بنفسه من ارتفاع 18 مترا للهروب من جحيم إمارة العذاب ليعيش في إعاقة مستديمة.

كما أن مافيا الحمدين لم تتوقف عند هذا الحد من الإجرام، بل تمادت في إرهاب محامية الضحايا الأمريكية ريبيكا كاستانيدا بمراقبتها، ومحاولة اختراق حاسبها الشخصي، وابتزازها بالرشاوى لتترك قضية شقيق أمير الإرهاب المتعطش للدماء، ولكنها تتوقع حكما غيابيا رادعا من قبل سلطات التحقيق الفيدرالية الأمريكية ينصف الضحايا.