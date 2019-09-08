وزارة الخارجية البريطانية: قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة"مخيب للغاية"

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، السبت، لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيب للغاية".



وأضافت الخارجية البريطانية في بيان "أن هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

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كان مسؤول إيراني قد كشف تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من أمس الجمعة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان الاتفاق النووي ينص عليها.

وأوضح أن إيران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، مضيفا أنه لا توجد تعهدات بالنسبة إلى مستوى التخصيب.

وقال المسؤول الإيراني إنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي4" جاهزا للتشغيل، مشيرا إلى أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%.